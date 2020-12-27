Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu
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Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu

27.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:45
Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman kulübünden yapılan açıklamada, Gross'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

66 yaşındaki İsviçreli teknik direktörün yardımcılıklarını Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo'nun yapacağı, kaleci antrenörlüğünü de Simon Henzler'in üstleneceği belirtildi.

Schalke 04'ün üst yöneticisi (CEO) Jochen Schneider, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, "Christian Gross hem Almanya'da hem de İngiltere'de bu zor görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

1990'lı yılların sonunda İngiltere'de Tottenham Hotspur'u çalıştıran Gross, 1999-2009 yıllarında İsviçre'nin Basel ve 2009-2010 yıllarında da Bundesliga'da Stuttgart takımlarının başında bulunmuştu. Gross son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında görev yapmıştı.

Bundesliga'nın geride kalan 13 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayıp, son sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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