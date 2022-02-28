Schalke 04'den Rus işgaline tepki! Gazprom ile süren 15 yıllık anlaşma fesih edildi

Almanya'nın Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 yaşanan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine us enerji şirketi Gazprom'la olan sponsorluk iş birliğini tek taraflı sonlandırdığını açıkladı. Kulüp yetkilileri yaptığı açıklamada "Schalke 04 Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi." ifadelerine yer verdi.

15 YILDIR SÜREN İŞ BİRLİĞİ SONA ERDİ

Schalke 04Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat'ta Gazprom'un göğüs reklamını kaldırmıştı. 15 yıldır süren işbirliğinin bitmesinin kulübün finansal dengeleriyle oynamayacağı ifade edilirken yeni göğüs sponsorunun önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

GAZPROM SCHALKE 04'E 9 MİLYON EURO KAZANDIRIYORDU

Bundesliga 2'de, bir üst lige çıkma mücadelesini sürdüren Schalke 04, Gazprom ile anlaşmasından yılda 9 milyon avro kazanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda küme düşen Schalke 04 birinci ligde ise Rus doğal gaz firmasından yılda 15 milyon euro gelir elde ediyordu.