SBK Holdi·ng'i·n sahi·bi· Korkmaz'a "Mal varlığı değeri·ni· aklama" davası

SBK Holding'in sahibi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki "mal varlığı değerini aklama" soruşturması tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

"ABD'den elde edilen haksız kazançların Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle, şirket çalışanlarının hesaplarına aktarım yapılarak aklamaya tabi tutulduğu" öne sürülen iddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 5 şüpheli ile biri tutuklu 4'ü tutuksuz toplam 10 şüpheli hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları istendi. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) "suçtan zarar gören", Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi "şüpheli" olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de "malen sorumlu" olarak gösterildi. "ABD'DE HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ"İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtildi. Açık kaynak raporlarına göre, ABD Hükümeti'nin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt miktarını arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı, şüphelilerden Jacob Ortell Kingston ve aile üyelerinin yüzde 50 hissesinin bulunduğu Washakie Renewable Energy şirketinin Ocak 2013'ten itibaren kendisini, "Utah bölgesinin en büyük temiz yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi" olarak ilan ettiği, 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurmasına rağmen şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği şeklinde yalan beyanda bulunarak, 511 milyon dolardan fazla maddi destek aldığı kaydedildi. Aynı organizasyon içerisinde Jacob Kingston, Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın birlikte ortak oldukları SBK Holding A.Ş'nin de bulunduğu, ayrıca Kingston ve Dermen'in ABD'de SBK Holding LLC (USA) adlı kardeş şirket kurdukları ve düzenledikleri sahte faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları, diğer belgelerle haksız kazanç elde ettikleri, elde edilen haksız kazancın kurulan organizasyon çerçevesinde ABD'de kurulu şirket hesaplarından Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketler ile şirket çalışanlarının hesaplarına aktarım yapılarak aklamaya tabi tutulduğu anlatıldı. Bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu'nca söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği ifade edildi."511 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇ KORKMAZ'A AKTARILDI"MASAK'ın Mali Analiz Raporu ve açık kaynak raporları gereğince "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" yönünden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açık kaynak raporlarına göre, Sezgin Baran Korkmaz hakkında gizli bir iddianamenin bulunabileceği anlatılan iddianamede, Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan'ın, "vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak" gibi 8 ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları" öne sürüldü. Jacob Ortell Kingston öncülüğünde Kingston ailesinin ve Levon Termendzhyan'ın ortak olduğu şirketler aracılığı ile sahte belgeler düzenleyerek almış oldukları vergi iadeleri nedeniyle ABD hazinesini zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında ABD'de dava açıldığı tespit edildi."BEKÇİ OLAN SANIK ORANTISIZ FİNANSAL İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ"MASAK tarafından yapılan incelemede, para transferlerinin ABD'de bulunan Washakie Renewable Energy LLC, Noil Energy Group INC, Speedy Lion Renewable Fuel, SBK Holdings USA INC, United Fuel Supply ve GT Energy LLC şirketlerinden, Türkiye 'de bulunan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, SBK Holding AŞ, Isanne S.A.R.L, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Mega Varlık Yönetim AŞ hesaplarına ve sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Levon Termendzhyan ve Doğa Doğan'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildiğine yer verildi. Sanıklardan Doğa Doğan'ın beyanı doğrultusunda sanık Bereket Öner'in de suçu işlediği ve arama kararı esnasında, şirket içinde bekçilik görevi ifa eden Ziyaattin Bartik'in geliriyle tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği ve ifadesi doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği kaydedildi.CEZA TALEPLERİİddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı buluan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yakalama kararı bulunan Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Tutuksuz Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.KAZANÇLARININ ZOR ALIMI DA İSTENDİ

Şüphelilerin mahkum olmaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "Malen sorumlu olarak" belirtilen 6 şirket ile ilgili ise, özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

