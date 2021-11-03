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Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Sberbank Avrupa'nın 5 ülkesindeki şubelerini satıyor

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovenya'da bulunan şubelerinin yaklaşık 500 milyon avroya satışı konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan ve Slovenya'da bulunan şubelerinin yaklaşık 500 milyon avroya satışı konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunan 162 şubesinin AIK, Gorenjska ve Agri Europe Cyprus şirketlerinden oluşan konsorsiyuma satılmasına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Satışın yaklaşık 500 milyon avro bedelle gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Sberbank'ın öncelikli pazarlara odaklanmak ve yeni iş modelleri keşfetmek için Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını azaltmaya karar verdiği belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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