Sayıştay, İBB'nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu

Sayıştay, İBB'nin 0-4 yaş arası çocukların annelerine verdiği ve yaklaşık 100 bin annenin yararlandığı ücretsiz ulaşım kartlarını mevzuata aykırı buldu. Sayıştay raporunda; sınav günlerinde toplu ulaşımın öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olmasının da mevzuata aykırı olduğu, bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğu belirtildi.

Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 yılı denetim raporu yayımlandı. 31 Mart 2019 yerel seçiminin iptal edilip 23 Haziran'da tekrarlanması nedeniyle yılın ilk yarısında AK Parti, son yarısında ise CHP'nin yönettiği İBB'nin denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Bu tespitlerin başında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartı geldi. Yaklaşık 100 bin annenin yararlandığı ücretsiz kartlar, mevzuata aykırı bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sayıştay raporunda, toplu taşıma araçlarında bazı günlerde bazı kişiler için indirimli-ücretsiz kullanım hakkı verildiği ancak bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğu belirtildi. İBB'nin mevzuatında yer almadığı halde, bazı günlerde tüm kişilere, bazı günlerde ise öğrenci ve sınav görevlileri, 0-4 yaşında çocuğu olan anneler gibi belirli bazı kesimlere ücretsiz olarak hizmetten yararlanma hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Bu ücretsiz geçişlerin bedellerinin, toplu taşıma işletmecilerine belediye bütçesinden ödendiği ifade edildi.

"MEVZUATTA KARŞILIĞI YOK"

Mevzuatta taşıma hizmeti bedellerinde indirim yapılabileceğine dair hüküm bulunmayan YGS-LYS-YKS gibi sınavların olduğu günlerde veya sınav görevlileri, öğrenciler, 4 yaşın altında çocuğu olan anneler gibi mevzuatta ücretsiz-indirimli yararlanma hakkı tanınmayan kişilere meclis kararı ile uygulanan ücretsiz-indirimli kullanımların mevzuatta herhangi bir karşılığının olmadığı kaydedildi.

Raporda "Bu şekilde bir uygulama yapılması da, uygulamadan kaynaklanan bedellerin belediye bütçesinden ödenmesi de mümkün görülmemektedir" denildi.

Raporda, İstanbul Kart Yönetmeliği hükümleri uyarınca bazı kişilerin denetim kartı adı altında toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaları da mevzuata aykırı bulundu. Raporda, ücretsiz kullanımlar karşılığında ilgili işletmecilere belediye bütçesinden gelir desteği ödemesi yapılması da uygun bulunmadı.

"YETKİ CUMHURBAŞKANI'NA AİT"

İBB'nin verdiği yanıtta trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla bazı günlerde ücretsiz-indirimli tarife uygulandığının belirtildiği aktarılarak "Hangi amaçla olursa olsun, hizmet sunumunda ücretsiz veya indirimli tarife uygulama belirleme yetkisi 4736 sayılı kanun gereğince Cumhurbaşkanı'na aittir. Mevzuata göre, toplu taşıma araçlarından kimlerin ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabilecekleri belirlenmiş olduğundan, mevzuatında yer almayan kullanıcılara bazı günlerde ücretsiz veya indirimli yararlanma hakkı tanınmaması ve karşılığının bütçeden ödenmemesi uygun olacaktır" denildi.