Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz

11.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:45

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.



Akar, en az dört gözlem noktasıyla iki askeri stratejik noktanınsa Esad güçlerinin kontrolündeki bölgede kaldığını sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle