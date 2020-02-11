Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz
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Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı

11.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:45
Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz

Türkiye Savunma Bakanı , 'te bulunan 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacaklarını belirterek, Suriye'deki rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yapılan saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıkladı.


Akar, en az dört gözlem noktasıyla iki askeri stratejik noktanınsa Esad güçlerinin kontrolündeki bölgede kaldığını sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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