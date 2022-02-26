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Savaş umurunda değil! Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi'ye tepkiler çığ gibi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesine futbol dünyasından çığ gibi tepki yağdı. Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcular savaşın durdurulması çağrısında bulunurken, Lionel Messi'nin eşinin doğum gününü kutladığı paylaşım tartışma konusu oldu.

Ukrayna'yı bombardımana tutan Rusya'ya spor dünyasının her kesiminden tepki geliyor. Sporcular ve kulüpler savaşın durdurulması yönünde çağrı yaparken, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı tepki çekti.

RONALDO'YU ÖRNEK GÖSTERDİLER

Eşinin doğum gününü kutlayan Lionel Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum" notu düşerek tatilden bir pozlarını paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Messi'ye tepki gösterirken, savaş karşıtı bir mesaj vermemesi eleştirildi. Türkiye ve dünyadan takipçileri Arjantinli yıldıza, Cristiano Ronaldo'yu örnek alması gerektiğini söylerken, Portekizli yıldıza övgü yağdı.

Savaş umurunda değil! Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi'ye tepkiler çığ gibiMessi'nin paylaşımı

"BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız için daha iyi bir dünya yaratmalıyız. Dünyamızın barışı için dua ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş umurunda değil! Eşinin bikinili fotoğrafını paylaşan Messi'ye tepkiler çığ gibi

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin, Lionel Messi, Ukrayna, Luhansk, Donbas, Rusya, Savaş, Kiev, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Ahmet AKGÜL:

FUTBOLU TAKİP EDENLERE GELSİN. BÖYLE HAYAT YAŞIYORLAR. TAKİP EDENLERDE STRESE GİRİYOR TARTIŞIYOR KAVGA EDİYOR. SİZE NOLUYOR BEE. ADAMLAR PARA KAZANIYOR SİZE NE OLUYOR.

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yiğit:

fotoda da illumunati selam çakıyor ... tek göz oraya özellikle koyulmuş...

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