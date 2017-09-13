Satso'nun Kuruluş Yıl Dönümü
Hizmette bir asrı geride bırakan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 100. yıl kuruluş yıl dönümü düzenleyecek.
Hizmette bir asrı geride bırakan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 100. yıl kuruluş yıl dönümü düzenleyecek.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül akşamı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilecek 100. yıl kuruluş yıl dönümü ve ödül töreni çerçevesinde, SATSO ilk üyelerinden başlayarak kadim üyeler ve kategorilere göre başarılı şirketler ödüllendirilecek.
SATSO Arifiye ve TOBB Serdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri açılışı yapılacak.
Programın sonunda, İstanbul Dance Factory Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi ve Işın Karaca Konseri yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 1 asırlık tarihe sahip olan odanın gurur gecesini tüm Sakaryalılarla hakkıyla kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.
Bu şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak 100. yıl coşkularını da şehir olarak hep birlikte kutlamak istediklerin bildiren Kösemusul, şunları kaydetti:
"TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenimizde çeşitli kategorilerde üyelerimize ve paydaşlarımıza geleneksel ödüllerimizi de sunacağız. 15 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek törenimize kıymetli üyelerimizi, dostlarımızı ve tüm Sakaryalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz."