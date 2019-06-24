Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldiEDİRNE - Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Saroz'a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi
EDİRNE - Edirne'de, Saroz Körfezi'ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330'dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Edirne'de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından TANAP'ın desteği ile Saros Körfezi Mecidiye Limanı'nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.
Kaynak: İHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri