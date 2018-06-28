Forbes dergisinin ''en zengin 100 Türk'' listesinde yer alan Şarık Tara kimdir? İşte ünlü iş insanı Şarık Tara'nın kısa yaşam öyküsü…

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Sinan Tara yürütmektedir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 6. ismi olmuştur.

ŞARIK TARA'NIN BİYOGRAFİSİ

22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım'dır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949'da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.

ŞARIK TARA'NIN TİCARİ KARİYERİ

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda'nın yardımıyla önce kendisi İstanbul'a gelir ve yengesi Seniha Hanım'ın yanında kalır. 1944'te ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüşmüştür. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmaktadır.

ŞARIK TARA'NIN BAŞARILARI

İşadamı Vehbi Koç ile de çok iyi arkadaş olan Şarık Tara, Vehbi Koç ile olan söyleşisinde başarısını şu şekilde anlatıyor: "Rahmetli Vehbi Koç bir gün bana şunu sordu: "Şarık bu nasıl bir yönetim biçimi?" Bizim yönetim tarzımıza Ağabey management adını takmıştı. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda işyerlerindeki alışılmış yönetim biçimlerinden farklıydık. Aramızdaki sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetliydi.

ŞARIK TARA'NIN SERVETİ

Şarık Tara, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.

ŞARIK TARA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

Kamu ve özel kuruluşları ile vakıf ve spor kulüplerinde sosyal faaliyetlerde bulunmakta ve bunlara maddi ve manevi destek de sağlamaktadır. Yük.Müh. Şarık Tara'ya yurt içi ve yurt dışındaki iş ve sosyal faaliyetleri nedeniyle çok sayıda ödül verilmiştir