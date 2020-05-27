Sarıgöl'de tropikal meyve fidanları ilgi görüyor Manisa'nın üzümüyle meşhur Sarıgöl ilçesinde genç bir üretici tarafında yetiştirilen tropikal meyve fidanları, çiftçilerden ilgi görmeye başladı.

Manisa'nın üzümüyle meşhur Sarıgöl ilçesinde genç bir üretici tarafında yetiştirilen tropikal meyve fidanları, çiftçilerden ilgi görmeye başladı.

Bitki Koruma Teknikerliği Bölümünden 2 yıl önce mezun olan 24 yaşındaki Serkan Özkan, bahçesinde, zeytin, fındık, ceviz, limon, portakal, bodur zeytin ve çeşitli meyve fidanları yetiştirmeye başladı.

Kısa sürede adından söz ettiren Özkan, bu yıl da tropikal meyve fidanlarını çiftçiler ve meraklılarla buluşturdu.

Serkan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iklime uyum sağlayan tropikal meyvelerin çiftçiler tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

İşini severek yaptığını dile getiren Özkan, şunları söyledi:

"Ejder meyvesi, bodur muz, Medine hurması gibi tropikal meyveler büyük saksılara konularak satıyorum. Bodur muz doku kültürü ile yetiştirilen bir meyve olup evin içerisinde bile yetişmekte yılda 21 kilo ürün alınmakta. Kaymak ağacı da üç yılda verim vermekte olup adeta şifa dağıtan bir meyve olarak da biliniyor. İlçemiz üzümü ile ünlü. Ben de araştırdım ve böyle bir çalışma başlattım. İlçemiz ve her iklime uygun tropikal meyvelerin fidanlarını bularak ilçemiz çiftçileri ile buluşturmayı amaçlıyorum."

Kaynak: AA