Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi

Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sarıgöllü çiftçiler bağ ve bahçelerine yazlık sebze dikim çalışmaları için çeşitli sebze fidelerinden almaya başladı.

Sarıgöllü çiftçiler bağ ve bahçelerine yazlık sebze dikim çalışmaları için çeşitli sebze fidelerinden almaya başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yazlık sebze fide satıcılarının önü çiftçilerle dolup taşmaya başladı. Seralarda doğal olarak hazırlanan yazlık sebze fidelerinin piyasaya çıkması ile satışlar hız kazandı.

Dikim zamanı

Sebze fidecilerinden satın aldıkları sebzeleri bağ ve bahçelerini dikim için ark hazırladıklarını ifade eden çiftiler, önce arkları hazırladıklarını belirterek sonra yazlık sebze fidanlarını aldıklarını söyledi. Aldıkları fideleri hemen diktilerini anlatan üreticiler, tanıdık yerden aldıkları fideleri doğal olarak kendilerinin yetiştirdiğini ve ürünleri doğal olarak tükettiklerini ve fazla ürünleri de kışlık konserve yaptıklarını söyledi.

Üreticiler kendi ürettikleri sebzelerin lezzetinin de bir başka güzel olduğunu ifade etti.

"Satışlardan memnunuz"

Sarıgöl'de doğal sebze üretimi yapan Fidancı Ramazan Bayram, "Yerli sebze ürünlerinden dört sera yaptım. Yetişti ve piyasaya çıkardım. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi üren fideleri tüplü olarak tanesi 2 TL'den, ayrıca demetinde 20 adet bulunan sebze fidanlarının demetini de 5TL'den vermekteyiz. Dikim zamanı olduğundan satışlarımız ilgi görmektedir." dedi.

Öte yandan çiftçler, bağ ve bahçelerine börülce, bamya, soğan, bakla dikimi de yapmaya başladı. - MANİSA

Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi
Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi
Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de sebze fide satışlarına büyük ilgi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:24:58. #1.16#

title