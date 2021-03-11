Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri

11.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:14
Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ile Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında Sarıgöllü anneler için seminer düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin deneyimli polisleri tarafından video ile verilen seminer anneler tarafından ilgi gördü. Uzman narkotik polisleri seminerde gençlerin uyuşturucu bağımlığından kurtulmasında en önemli etkenin anneler olduğunu anlattı. Annelerin, çocuklarının kimlerle konuştuğunu, eve geç gelmelerinden, aşırı uyumaları ve davranışlarındaki değişimleri iyi gözlemlediği vurgulanan seminerde annelerin çocuklarını bağımlılıktan korumakta en önemli etken olduğu belirtildi.

Seminerin sonunda narkotik polisleri kendilerine gelen soruları cevapladı. - MANİSA

Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri
Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de annelere uyuşturucu semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:15:32. #1.16#
title