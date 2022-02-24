ANTALYA (İHA) - Sarı renk hayranı ressam 37. kişisel sergisinin kapılarını açtı

ANTALYA Antalya'da tuvallerinde kullandığı sarı ve turuncu renklerle tanınan ressam Salih Yön'ün fırçasından çıkan ve Anadolu'nun güzelliklerinin farklı bir tarz ile tuvallere yansıtıldığı "Mu'dan Anadolu'ya, Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken-1" serisi, 37 adet yağlı boya eserden oluşan 37. kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Antalyalı ressam Salih Yön, "Mu'dan Anadolu'ya, Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken-1" isimli 37. kişisel sergisinin 37 yağlı boya eserinden oluştuğunu söyledi.

Bu ismin 18 yıl boyunca balkondan gözlemlediği Sirius takım yıldızını gözlemlemesinden ortaya çıktığını belirten Yön, "5 Ocak 2022 tarihinde bu gözlemlerim sonucunda bir anda serginin ismi aklıma geldi. Daha önceki sergilerim "Hayatımdaki izler Anadolu" idi. Dört seri şeklinde ve kataloglu olarak bu sergileri açtım. Devamında "Anadolu'da yeni umutlara gün doğarken" ismini aldı. En sonunda da "Mu'dan Anadolu'ya Sirius Işığı Yeni Umutlara Doğarken" ismini aldı. Tabi ki bu aşama aşama kendi bilincim yükseldikçe kendi içimdeki bilgiler ışığında bu ismin tesadüf olmadığını anladım. Nihayetinde benim resimlerim kendi sanat felsefemin ve karakterimin ve içimdeki gelecekten duyduğum umudun ışığını taşıyan resimlerden oluşmaktadır" dedi.

"46 yıldır bugüne kadar süre gelen bir sanat yaşamım oldu"

46 yıllık bir sanat yaşamının olduğunu ve tuvallerine hislerini aktardığını söyleyen Yön, " Tabi ki sanat benim için bir yaşam biçimidir. Yaşam felsefem ise yaşadığım yeri sanat adına yaşanır hale getirmeye çalışmaktır. Yıllardır bulunduğum yerlerde sanatın gelişmesi ve toplumun sanat bilincinin gelişmesi için çabalar harcıyorum. Tabi ki bunu her gittiğim yerde yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Resimlerim üç ana renkten oluşuyor"

Tablolarına ilk bakıldığı noktada herkesin sarı ve turuncu gördüğüne dikkati çeken Yön, "Herkes resimlerime bakınca sarı ve turuncu görür. Oysaki ben resimlerimi üç ana renkten kendi bulduğum tonlarla yapıyorum ve bu da ne Türkiye'de, ne Avrupa'da ne de Dünya'nın her hangi bir yerinde başkasına benzemeyen bir tarzda ve üslupta oluşan resimlerdir. Bu benim içimden gelen ve asla elim, fırçam başka bir renge gitmeyen benim yaşam felsefem, sanat felsefemdir. Bunlar içimden gelen şeyler ki, resimlerimi herhangi birine özenmeden hiçbir şekilde birinin resminden etkilenmeyen, öykünme, aşırma intihal veya bu tür şeylere başvurmadan, gidip geldiğim yerleri, ayak bastığım, havasını teneffüs ettiğim ve yaşanmışlıkları hissettiğim yerleri, kendi duygu süzgecimden geçirdikten sonra tuallere aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Değişik duygulara kapılıyorsunuz"

Sergiyi ziyaret eden Antalya Barosu eski başkanlarından Av.Cengizhan Gököz, 45 yıldır avukatlık yaptığını, avukatlığının yanı sıra sanatla da ilgili olduğunu söyledi. Ressam Salih Yön'ün Antalya Kent Konseyinde Kültür ve Çalışma grubunda daha önce başkanlığını yaptığı dönemde kendisinin de başkan yardımcısı olarak çalıştığını söyleyen Gököz, "Salih Yön ile birlikte Antalya kültür ve sanatına hizmet verebilmek amacıyla çalıştık. Ama Salih Yön, resim sanatında görüldüğü gibi onun duygularını yansıtan bu eserlerde resim sanatına ne kadar özen gösterdiği ve bu sanata hizmet ettiğini çok büyük bir açıklıkla görüyoruz. Sergiyi izlediğimiz zaman hepsi, insanları ayrı bir duygulara götürüyor. Kendinizi değişik duygulara kaptırıyorsunuz" dedi.

Salih Yön Sanat Galerisi'nde açılan yağlı boya resim sergisi 23 Mart 2022 tarihine kadar saat 13.00 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Yön, sanatseverleri sergiye davet etti.