: Şanlıurfa depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

02.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:57

Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da sarsıntı sırasında Hz. Aişe Camii'nin kayan minaresi, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hz. Aişe Camii'nin minaresinde kayma meydana geldi. Halkın durumu bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, kayan minare için yıkım kararı çıkarıldı. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü şekilde yıkımına başladı. Ekiplerin vinçle kesme şeklinde kontrollü olarak söktüğü minare yerine önümüzdeki günlerde yenisinin yapılacağı kaydedildi.

Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu