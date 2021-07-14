Şanlıurfa'da sulamaya açılan Külhan Barajı ekonomiye katkı sağlayacak
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Şanlıurfa'da sulamaya açılan Külhan Barajı ekonomiye katkı sağlayacak

Şanlıurfa'da sulamaya açılan Külhan Barajı ekonomiye katkı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan Külhan Barajı, 2 bin 440 dekar alanı suyla buluşturmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan Külhan Barajı, 2 bin 440 dekar alanı suyla buluşturmaya başladı.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yürütülen yatırımlarla mümbit toprakların suyla buluşturulmasına, içme ile kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özellikle yürütülen modern sulama projeleriyle tarımda sağlanan artış, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçilerin gelirlerine doğrudan ve dolaylı olarak artmasını sağlıyor.

Bu kapsamda yapılan Siverek Külhan Barajı da bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şanlıurfa Siverek Külhan Barajı ve Sulaması geçici kabul işlemlerinin tamamlanması ile 2 bin 440 dekar alanın sulamaya açıldığını belirtti.

Barajın temelden yüksekliğinin 37,44 metre, su depolama kapasitesinin ise 1,889 hektometre küp olduğunu kaydeden Kaya, Külhan Barajı ile geçmişten günümüze arpa ve buğday ekilen arazilerde mikro klimanın da etkisiyle her türlü sebze ve meyve yetiştirilebileceğini vurguladı.

Kaya, sulama ile bölgede 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1260 lira gelir artışının sağlanacağını, ülke ekonomisine ise yıllık 3 milyon 74 bin 400 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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