Şanlıurfa'da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan jandarma, bahçe içerisindeki sulama boruları içinde gizlenmiş bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.