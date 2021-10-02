Şanlıurfa'da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan jandarma, bahçe içerisindeki sulama boruları içinde gizlenmiş bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası

Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Temel Karamollaoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Özge Özder
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şans Oyunları Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:24:58. #1.12#