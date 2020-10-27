Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal mahallelerde bulunan trafo kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal mahallelerde bulunan trafo kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemlerde çok sayıda çiftçinin kablolarının çalındığı ihbarı üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı.

Batman'dan kiralık araçlarla geldikleri belirlenen İ.B. ile K.B, kırsal Darıcalı ve Başdeğirmen mahallelerindeki trafo kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmada 10 trafodan kablo çaldıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı