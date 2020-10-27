Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

27.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:28
Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal mahallelerde bulunan trafo kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal mahallelerde bulunan trafo kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemlerde çok sayıda çiftçinin kablolarının çalındığı ihbarı üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı.

Batman'dan kiralık araçlarla geldikleri belirlenen İ.B. ile K.B, kırsal Darıcalı ve Başdeğirmen mahallelerindeki trafo kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmada 10 trafodan kablo çaldıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:35:30. #1.15#
title