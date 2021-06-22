Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

- Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor Çocuklar serinlemek için çareyi süs havuzunda yüzmekte buldu Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar süs havuzlarına girip serinlerken, büyükler ise gölgelik alanlara akın etti.

- Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Çocuklar serinlemek için çareyi süs havuzunda yüzmekte buldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çocuklar süs havuzlarına girip serinlerken, büyükler ise gölgelik alanlara akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken büyükler ise gölgelik alanlara akın etti. Sıcaklardan sadece insanlar değil, hayvanlar da olumsuz etkilendi. Sokak hayvanları, güneşten korunmak için ağaçlık alanlara sığındı.

Islattığı havluyu başına sarıp gezdi

Sıcaklardan korunmak için ıslattığı havluyu başına sarıp gezen İsmail Tiryakioğlu isimli vatandaş, "Hava çok sıcak. Özellikle saat 10.00 ile 15.00 arası daha sıcak. Ben de bu sıcaklarda sokağa çıkınca önlem olarak başıma ıslak havlu sardım" dedi.

Ankara'dan Şanlıurfa'ya aileleriyle birlikte gezmeye gelen çocuklar da, "Şanlıurfa sıcağı Adana sıcağı gibi, bu yüzden kendimizi gölgeye attık. Şu anda 3 damacana birden su içebilirim. Şu anda Şanlıurfa'dayız, baya sıcak bir yer. Buraya Hz. İbrahim Peygamberin atıldığı yeri görmeye geldik. Hava biraz esiyor ama çok sıcak. Diğer vatandaşların evden çıkmalarını tavsiye etmiyorum" şeklinde konuştu.

Alışveriş yapmak için kırsal mahalleden geldiğini söyleyen Abdulkadir Karacan, "Biz de köyden geldik. Biraz alışveriş yaptık. Sıcaktan korunup serinlemek için ağacın gölgesine oturduk. Köye gittiğimizde çözüm olarak duş alırız. Şu anda hava tahminime göre 40 derece falan, hatta 45 dereceye de yetişiyor. Sıcaklık da lazım çünkü Şanlıurfa'da üzüm zamanı, karpuz zamanı, incir, fıstık sıcakta pişer. Sıcaklık olmasa da olmaz" diye konuştu.

(Şİ-AHK-SVY-

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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