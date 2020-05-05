Şanlıurfa'da sahurda paket ciğer kebabına ilgi
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Şanlıurfa'da sahurda paket ciğer kebabına ilgi

Şanlıurfa'da sahurda paket ciğer kebabına ilgi
05.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 08:35

Şanlıurfa'da sahurda paket ciğer kebabına ilgiŞANLIURFA'da Ramazan ayında geleneksel hale gelen sahurda ciğer yeme alışkanlığı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle paketlenerek evlere servis ediliyor.

Şanlıurfa'da sahurda paket ciğer kebabına ilgi

ŞANLIURFA'da Ramazan ayında geleneksel hale gelen sahurda ciğer yeme alışkanlığı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle paketlenerek evlere servis ediliyor.

Kebap diyarı Şanlıurfa'da, ramazan ayında en çok tüketilen yöresel lezzetler arasında yer alan ciğer kebabı, koronavirüs tedbirleri kapsamında lokantalara girişin yasaklanmasıyla işletmeler tarafından paketlenerek evlere servis ediliyor. Bazı vatandaşlar ise sahur vakti geldikleri lokantaların önünde pişen ciğerleri dürüm yaparak tezgah başında tüketiyor. Daha önceki yıllarda iftardan sahura kadar günde 3 ile 5 ton arasında sakatat tüketilen kentte bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında isteyenlere kebaplar evlere servis yapılıyor. Bu lezzetten mahrum olmak istemeyenler ise az sayıda açık bulunan lokantalara giderek paket siparişini veriyor. Gece yarısından sonra ciğerci tezgahlarına gidenler, ocaklarda peşin kebapları soğumaması için paketleyip evlerine götürüyor, ya da tezgah başında tüketiyor.

Kentteki ciğer kebapçılarından Mustafa Taşkıran, Ramazan ayında özellikle sahurda ciğer kebabı lezzetinden bu yıl insanların mahrum kaldığını ifade ederek, "Ramazan ayı olunca vatandaşlar iftardan sahura kadar ciğer tüketiyordu. Bu yıl çoğu işyerinin kapalı olması ve getirilen hijyen kuralları dolayısıyla bu yılı buruk geçiriyoruz. Bizlerde geleneksel hale gelen ciğer yeme alışkanlığına bir nebze katkıda sunmak adına paket servisine başladık. Müşterilerimiz telefonla sipariş veriyor. Bazen de kendileri gelip alıyor. Bazıları ise tezgah başında ayakta yemeyi tercih ediyor" dedi.

Önceki yıllarda Ramazan ayında günlük 3 ile 5 ton arasında sakatat tüketiminin olduğunu bir ay boyunca 200 ton civarında kent merkezinde ciğer tüketildiğini belirten ciğerci Ali Güven ise şunları söyledi:

"Bu yıl bütün mesleklerde olduğu gibi ciğercilerde koronavirüs salgını nedeniyle iş yapamaz duruma geldi. Daha önceleri sahurda sokaklar ve ciğerciler tıklım tıklımdı bu yıl tam tersi oldu. Sokaklar bomboş ciğer tezgahlarının çogu ise kapalı durumda. Bizlerde gelen talep üzerine işyerini açtık. Günlük taze ciğeri baharatlarla kömür ateşinde pişirdikten sonra sıcak ekmek ve yeşilliği, soğanı, acı biberiyle birlikte paketliyoruz. Müşterilerimiz önceki yıllarda lokantamızın içerisinde sohbet ortamında sıcak sıcak ciğer kebabını tüketiyordu ancak salgın nedeniyle şimdi hazırladığımız ciğer kebabı paketlerini alarak evlerinde tüketiyor."

Bu yıl sahurda ciğer keyfini yapmamanın burukluğunu yaşadığını ifade eden Umut Bağcı ise sipariş verdikleri kebabı soğumaması için kendi araçlarıyla götürdükleri evlerinde tükettiklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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