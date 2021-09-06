Şanlıurfa'da piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin ele geçirildi Şanlıurfa'da dev uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa'da yol uygulamasında durdurulan tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.