Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
08.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:59
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 63 ABZ 748 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan İbrahim Halil Aydar (25) ile Murat Ünal (44) ağır yaralandı.
Yaralılardan Aydar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan