Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan Yasaklama Kararı

İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağan üstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74.

İlimizdeki mevsimsel sıcaklık değerleri gözlemlendiğinde, olağan üstü hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarımızda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla; 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 9. ve 66. maddeleri kapsamında, piknik ve mesire yerleri dışında kalan İlimizdeki orman alanlarına giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Ayrıca;

• Orman Genel Müdürlüğü'nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri,

• Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanması,

• Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması,

• Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları,

• Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre