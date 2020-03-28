Şanlıurfa'da koronavirüsü tedbirleri
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Şanlıurfa'da koronavirüsü tedbirleri

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını bildirdi.

28.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:42
Şanlıurfa'da koronavirüsü tedbirleri

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çeşitli önlemlerin aldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı arttığı hatırlatıldı.

Salgının vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilave tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"GAP Havalimanı yönetimi tarafından havalimanına, termal kamera sistemi temin edilerek, ivedilikle faal hale getirilmesine. GAP Havalimanı ve şehirlerarası otogarda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından gelen tüm yolcuların ateş ölçümlerinin yapılarak, şüpheli görülenlerin sağlık kuruluşuna sevkini sağlanmasına. İstanbul'dan gelen tüm yolcuların kimlik ve ikamet bilgilerinin alınarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydının yapılması ve ilgili Aile Hekimliğince 14 günlük takiplerinin yapılmasına karar verildi. Ayrıca olası vaka tanımına uyan, klinik durumları düzelip test sonuçları negatif (-) sonuçlanan hastaların evde izolasyonu ve takibinde, kentin sosyo-kültürel yapısından kaynaklı, sıkıntılardan dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları önlemek amacıyla; bu hastaların ilde bulunan milli eğitim ile kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda 14 günlük izolasyon ve takibinin yapılmasına karar verildi."

Kaynak: AA

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