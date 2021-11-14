ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Yanında 4 kınalı keklik, 4 tahta kafes ile 5 kıl tuzak bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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