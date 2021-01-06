Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu kişiler hakkında idari işlem başlattı, denetimlerde ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü