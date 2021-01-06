Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı
06.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:28
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekipler, bu kişiler hakkında idari işlem başlattı, denetimlerde ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü