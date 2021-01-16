Şanlıurfa'da hayvansal atıklar elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin hayvansal atıkları, bölge içerisinde kurulan biyogaz tesisinde elektrik ve organik gübreye dönüştürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından merkez Eyyübiye ilçesinde kurulan ve işletme sayısının her geçen gün arttığı organize sanayi bölgesinde gerek hayvan atıkları gerekse işletmedeki diğer atıkların çevre kirliliğine yol açmaması ve değerlendirilmesi amacıyla biyogaz tesisi kuruldu.

İlk bölümü tamamlanarak üretime başlanan tesiste, OSB'deki işletmelerden getirilen hayvan gübreleri sıvı ve katı olarak işlemlere tabi tutulup önce metan gazı elde ediliyor daha sonra bu gazdan elektrik üretilerek şebekeye veriliyor.

İşlemleri tamamlanan atıklar ise sıvı ve katı gübre olarak tesisten çıkıyor. Gübreler depolara taşınarak satış için çiftçilere sunuluyor.

"11 bin hanenin elektriği karşılanıyor"

Babil Biyogaz Enerji Sistemleri Tesisi Müdürü Emre Erbay, AA muhabirine, tesisi ilgili kuruluşların katkısıyla kısa sürede tamamlayarak 3 ay önce hizmete aldıklarını söyledi.

Tesiste atıkları bertaraf ettiklerini vurgulayan Erbay, "Hayvansal, bitkisel, gıda atıklarının, fabrika atıklarının doğaya karıştığı zaman kötü koku, su, hava kirliliğine, hastalık yaymasının önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Atığın gazının alınmasından sonra gübreye dönüştürüldüğünü kaydeden Erbay, sıvı gübrenin tankerler vasıtasıyla, katı gübrenin de paketlenerek çiftçilere ulaştırıldığını ifade etti.

Organik gübre ile topraklardaki organik madde miktarını artırmayı hedeflediklerini anlatan Erbay, şöyle devam etti:

"Tesisimizin 3 aşaması bulunuyor, birincisi atık bertarafı yapmak, ikincisi elektrik üretmek, üçüncüsü aşaması da organik gübre üretmek. Şu anda 11 bin hanenin elektriğini karşılıyoruz. Gübre olarak ise günde 40 ton katı gübre, 250 ton da sıvı gübre üretme kapasitemiz bulunmaktadır. Doğaya karbon gazı salmadığımız için karbon kredisi alma hakkına da sahibiz. Bu şekilde de tesisin karbon kredisiyle ödüllendirilerek ek gelir sağlamasını planlıyoruz. Şanlıurfa Besi OSB, Türkiye'nin en büyük besi OSB'si olacak. Yaklaşık 550 hayvan işletmesi kurulacak ve hayvan sayısı her geçen gün artacak. Tesisimiz şu anda 1,56 kilowatsaat ancak tesisin lisansı ve ÇED belgesi 4,68 kilowatsaat. Şu anki mevcudun 3 katı şeklinde. İnşallah nisan ayında diğer kademeleri de kurarak 30 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz."

Erbay, ileriki dönemlerde tesisin ısısını ve organik gübresini kullanacakları bir sera kurarak iyi tarımla yurt dışına sebze, meyve ihraç etmeyi planladıklarını da dile getirdi.

"Çevre kirliliği açısından büyük önem taşıyor"

Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müdürü Mehmet Rüstem Çoşkun da bölgelerinde de her birinde 200 büyükbaş hayvan olmak üzere 532 işletmenin kurulacağını belirtti.

Şu anda kurulumu tamamlanan 45 işletmenin bazılarında hayvan beslenmeye başlandığını ifade eden Çoşkun, "İşletmelerde ortaya çıkan atıkların biyogaz tesisinde işlenmesi çevre kirliliği açısından büyük önem taşıyor. İnşallah geri kalan işletmelerin faaliyete geçmesiyle bütün hayvan atıkları bu tesiste işlenerek ekonomiye kazandırılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan