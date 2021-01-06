Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi
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Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

06.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:59
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen babanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan babanın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Çocukların avukatı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesine ve çocuklar için tam teşekküllü sağlık raporu aldırılmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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