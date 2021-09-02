Şanlıurfa'da "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" açıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" kapılarını açtı.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" kapılarını açtı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı"nın açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni fırsatların oluştuğunu belirten Yılmaz, üzerinde düşünülmesi gereken alanlardan birinin dijital teknolojiyle ekonominin nasıl ilişkilendirileceği ve katma değerin bu sayede nasıl artırılacağı olması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, tarım ve gıdanın da stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, yeni dönemde katma değeri daha yüksek tarım ürünlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile ilgili yatırımlardan bahseden Yılmaz, şöyle devam etti:

"İhracata baktığımız zaman 2002'de, GAP bölgesinin bütün illerinin ihracatı 700 milyon dolar dahi değil. Geçen yıl pandemiye rağmen, dünyadaki ticaretin daralmasına rağmen GAP bölgesinin ihracatı 10,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara çıktı, 5 kat arttı. GAP Bölgesinin ihracatı 700 milyon dolardan, 10,5 milyar dolara çıktı, tam 15 kat arttı. Türkiye ortalamasının 3 katı daha fazla ihracatı arttı bu bölgemizin. İstihdama baktığınız zaman 2007'de 1 milyon civarında tüm GAP Bölgesinde çalışan sayısı varken, pandemide biraz düşmüş ama pandemi öncesi dönemde 2 milyon 100 binlere kadar çıktığını görüyoruz. 1 milyon civarında insana istihdam sunulduğunu görüyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum, buraya yatırım yaptığınız zaman karşılığını alıyorsunuz. Burası yoksul kalacak, geri kalacak bir bölge değil tarihte de olmamış gelecekte de olmayacak inşallah. Burası bereketli hilal denilen Mezopotamya bölgesi." dedi.

"Türkiye'nin topyekün bir kalkınmaya ihtiyacı var"

Gençlerin ve kadınların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önünde iki büyük mesele var bir tanesi küresel ölçekte diğer ülkelerle yarışta ön plana çıkmak, 10 büyük ekonomiden biri olmak, teknolojide sıçrama yapmak, orta gelir tuzağını aşmak, demokraside, kalkınmada standartlarını yükseltmek. Bu, ülke olarak meselemiz. Bir taraftan da bütün bölgelerimizin bu sürece katkısını artırmak ve bölgeler arası dengesizlikleri gidermek. Bu iki hedefi eş zamanlı gerçekleştirmek zorundayız. Aslında ikisi birbirini dışlayan hedefler değil, birbirini destekleyen hedefler. Doğu'da ve Güneydoğu'da yaptığımız bu yatırımlar batıdaki metropolleri de rahatlatan yatırımlar aslında. Göçe engel olduğunuz zaman, insanlar doğdukları yerde doydukları zaman metropollerimiz de rahatlıyor, daha dengeli kalkınma süreci gerçekleşiyor. Türkiye'nin topyekün bir kalkınmaya ihtiyacı var. Sadece Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in enerjisiyle 2023 ve ötesine ulaşamayız. Bütün Türkiye'nin enerjisini harekete geçirmek zorundayız. Bütün illerimizin, ilçelerimizin potansiyelini harekete geçirmek zorundayız, bölgesel politika derken biraz da bunu anlıyoruz. Sadece dengesizlikleri gidermek değil, bölgesel rekabet gücünü artırmayı da anlıyoruz. Avrupa'da ve dünyada da artık bu çok tartışılıyor ve gelinen noktada bölgesel politikada özel sektörün rolü daha ön plana çıkıyor."

"İş dünyasının vazgeçilmez unsuru girişimcilik"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da fuarın hayırlı olmasını diledi.

Coğrafi işaretlerin bir kentin zenginliği olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'nın da tescil sıralamasında Türkiye'de ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, fuarın girişimcilik açısından önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüz iş dünyasının vazgeçilmez unsuru girişimcilik. Girişimci olmayan ekonominin kesinlikle gücü olmaz. İşte tüm dünyaya bakın en güçlü ekonominin tümü bu şekilde. Hatta başka ülkenin girişimcisini herkes ithal eder durumda. Bugün ABD'ye bakıyoruz silikon vadisindekilerin yarısı ABD'nin dışında doğmuş. İşsizliğin çözümü burada, bugün Türkiye olarak 1 milyon 500 bin girişimcimiz var, yanında istihdam ettiğimiz kişi sayısı ne? Tam 15 milyon. Yani her bir yeni girişimci demek, 10 tane istihdam demek. Her sene 100 bin girişimci çıkarırsak ülkemizde işsizlik diye bir sorun kalmaz. Zaten bizim inancımızda ne diyor, 'insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. İnsanlara bugün en faydalı olacak iş bir kişiye AŞ ve iş vermektir. Onun için girişimcilik hayırlı bir iştir."

TOBB olarak bu etkinlikler vasıtasıyla girişimcileri tanıtmaya ve Anadolu'ya yaymaya çalıştıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, bu noktada önemli aşamalar kat ettiklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, girişimcilik noktasında gençlere seslenerek, bu noktada en önemli şeyin cesaret olduğunu aktararak, sermayenin de en son kısımda kaldığını bir bilgisayar ve garajın buna yeterli geldiğini ifade etti.

Şanlıurfa'yı tarımın, ticaretin ve turizmin merkezi olarak gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, fuara gösterilen ilginin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Hisarcıklıoğlu'nun beraberindeki Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz fuarın açılışını yaptı.

"Bölgesel Kalkınma Yatırım, İşbirliği Forum ve Fuarı" 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan