Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
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Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'

Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında özel yapılan haşhaşlı tahinli pide bu yıl da tok tutma özelliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, lezzeti ile de damak çatlatıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında özel yapılan haşhaşlı tahinli pide bu yıl da tok tutma özelliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, lezzeti ile de damak çatlatıyor.

Sandıklı'da Ramazan ayında iftar saatine yakın zamanlarda yapılan pideye ilçe halkı büyük ilgi gösteriyor. Ramazan ayında özel yapılan pidenin içerisine haşhaş, tahin ve sıvı yağ karışımı bir miktarda isteğe göre şeker katılıyor. Usta ellerde ince şekilde açılan hamur, tahin ve haşhaş karışımı ile karıştırılarak 4'e katlanıp yaklaşık 1.5 saat dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenme sonunda pide ustaları tarafından açılan hamurlar fırına sürülerek pişiriliyor. 10 dakika taş fırında odun ateşinde pişirilen haşhaşlı tahinli pide vatandaşlar tarafından özellikle sahur yemeklerinde tok tutması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

İşte o meşhur lezzetin yapılış şekli

İlçede taş fırın sahibi ve pide ustası Ahmet Özeski, damak çatlatan lezzetin yapılışını açıklayarak, "Hamur yoğrulduktan sonra hamur ince bir şekilde açılır. İçerisine haşhaş, tahin ve isteğe göre şeker ilave edilir. Bu şekilde bir karma hazırlanır. Bu karışım ince açılan hamura sürülür ve katlayarak her kata haşhaşlı ve tahinli karışım sürülür. Yaklaşık 1.5 saat gibi dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresinden sonra odun ateşindeki taş fırınımıza atıyoruz. Fırında 8 -10 dakika arasında pişer. Sahurda kahvaltılık olarak tercih edilen bir lezzet bu. Burası haşhaş bölgesi haşhaş yetişen bir bölge olunca bu üründe bizim damak zevkimize uygun bir ürün" dedi.

"Ramazan ayında bu pideye rağbet hat safhaya çıkıyor"

Fırından pidelerini alan vatandaş Fehmi Özdemir ise tok tutma özelliği bakımından haşhaşlı tahinli pideye tercih ettiklerini ifade etti. Ödemir, "Ramazan ayında bolca tüketiliyor. Bunun yanında normal günlerde de tüketimine devam edilse de Ramazan ayında bu pideye rağbet hat safhaya çıkıyor. İlçemize özgü bir lezzet. Yıllardır yapılan bir pide çeşidi. Tok tuttuğu için sahurda tüketiyoruz ve almaya geldim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'
Sandıklı'nın damak çatlatan lezzeti: 'haşhaşlı tahinli pide'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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