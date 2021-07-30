Sandıklı Kaymakamı Tortop, ilçedeki "pickleball" kortlarının açılışını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sandıklı Kaymakamı Tortop, ilçedeki "pickleball" kortlarının açılışını yaptı

Sandıklı Kaymakamı Tortop, ilçedeki 'pickleball' kortlarının açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye yeni yapılan iki pickleball sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye yeni yapılan iki pickleball sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Tortop, Sandıklı Gençlik Merkezine yapılan sahalarının açılışında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yeni bir spor branşı olan pickleball'ı ilçedeki gençler arasında yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Pickleball'ın bakir bir spor dalı olduğunu dile getiren Tortop, şöyle konuştu:

"Bunun Türkiye ve Avrupa Şampiyonları yakın bir gelecekte yapılacak. O sürece şimdiden kendimizi hazırlayalım, ilerinin şampiyonları ilçemizden, ilimizden yetişsin diye bizde çok hevesliyiz. Badminton, masa tenisi, voleybol gibi 3 -4 spor branşının birleşiminden ortaya çıkan bir spor bende oynamaya başladım. İnşallah geleceğimizin sporcularını Sandıklı'mızdan yetiştirelim."

Türkiye Pickleball Temsilcisi Mustafa Türk de pickleball'ın Türkiye'nin en yeni spor dallarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Pickleball'ı bir proje haline getirerek şuanda Türkiye'de uluslararası oynanabilecek tek kort Afyonkarahisar'da ve diğerlerini de Sandıklı'ya yaptık." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından Kaymakam Tortop ve eşi Reyhan Tortop'la pickleball oynadı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Eski YÖK Başkanı Saraç: YÖK'ü halılarının altı tertemiz bırakıyoruz
Eski YÖK Başkanı Saraç: YÖK'ü halılarının altı tertemiz bırakıyoruz
Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek
Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Fatma Girik Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sandıklı Kaymakamı Tortop, ilçedeki "pickleball" kortlarının açılışını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:18:15. #1.14#

title