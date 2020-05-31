Sandıklı'da süne kıymetlendirme sürvey çalışmaları yapıldı Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ilçede süne kıymetlendirme ve sürvey çalışmaları yapıldı.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ilçede süne kıymetlendirme ve sürvey çalışmaları yapıldı.

Hububatın ana zararlılarından olan süne mücadelesinin temelini oluşturan sürvey çalışmalarından kıymetlendirme sürveylerine ilçeye bağlı Akharım, Çiğiltepe, Başağaç ve Karadirek köylerinde başlandı.

Örnekleme yöntemiyle yürütülen çalışmalar ile en kısa sürede daha çok köyde ekili alanların kontrol edilmesi ve süne durumunun değerlendirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temel gıda ürünlerinin en önemlilerinden olan un, makarna ve bulgur gibi birçok yiyeceğimizin hammaddesi olan buğdayın ne kadar önemli olduğu son yaşanan salgın kriziyle daha da iyi anlaşılmıştır. Buğdayın en önemli zararlısı olan süneye karşı mücadele kapsamında kıymetlendime ve sürvey çalışmalarına başlandı. Başarılı bir mücadele için her türlü tedbiri zamanında ve etkin bir şekilde alıyoruz. Çiftçilerimizden isteğimiz ekiplerimizin talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve süne ekiplerimize destek olmasıdır" denildi.

Kaynak: AA