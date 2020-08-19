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Sanayicilere 'yıllık işletme cetvelleri' hatırlatması

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayicilerin 1586 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için, 31 Ağustos'a kadar beklemeden bir an önce 'yıllık işletme cetvellerinin' girişlerini yapmaları hatırlatmasında bulundu.

Sanayicilere 'yıllık işletme cetvelleri' hatırlatması
19.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:00

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayicilerin 1586 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için, 31 Ağustos'a kadar beklemeden bir an önce 'yıllık işletme cetvellerinin' girişlerini yapmaları hatırlatmasında bulundu.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan (Kovid-19 nedeni ile mücbir sebep başvurusu yapan firmalara 1 Ocak-31 Ağustos) tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili il müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi il müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan e-hizmetler bölümünde yer alan 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından 'işletme' menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda 'belge no ile işletmemi getir' veya 'kayıtlı işletmelerim' menüsünden işletme çağırılarak yıllık işletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden 'il müdürlüğüne gönder' sekmesinin tıklanarak online olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Buna göre kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için; 'mücbir sebep' bildirimi yapmayan ve halen yıllık işletme cetveli vermeyen işletmelerin ağustos ayı sonuna kadar mücbir sebep bildirimi yapması ve yıllık işletme cetvellerini göndermesi, yarım kalanların yıllık işletme cetvelini gönderme işlemini tamamlaması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sanayicilerimizin 1586 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 31 Ağustos 2020 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri yapılarak, İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 31 Ağustos'da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 31 Ağustos 2020'ye kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9. maddesi gereğince 1586 TL idari para cezası uygulanacaktır" uyarısı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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