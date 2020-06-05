Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın
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Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını, ardından da tüm okullarda normal eğitim- öğretim döneminin açılacağıyla ilgili kararına ilişkin turizm sektörüne tedarik sağlayan sanayiciler, turizmde tatil...

Sanayicilerden öneri: Okullar 2 Kasım'da açılsın
05.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:18

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını, ardından da tüm okullarda normal eğitim- öğretim döneminin açılacağıyla ilgili kararına ilişkin turizm sektörüne tedarik sağlayan sanayiciler, turizmde tatil sürecinin uzatılması için okulların açılacağı tarihin 2 Kasım'a ertelenmesini talep etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre, 15 Ağustos'tan itibaren özel okullardaki yüz yüze telafi eğitimiyle başlayacak sürecin tüm okulların açılacağı 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceğini bunun da tatil için ayrılan süreyi kısalttığını kaydetti.

Turizm sektörü ve bu sektöre tedarikte bulunan yaklaşık 56 sektörün koronavirüs sürecinde yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yaralarını sarması için devletin kredi destek paketi açıkladığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Fakat başka bir açıklama bunu çok ciddi gölgeliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda telafi eğitimi için 15 Ağustos'u açıkladı. 31 Ağustos'ta ise resmi ve özel okullarda zorunlu olarak başlatılacak. 20 Haziran'da lise geçiş, 26- 27 Haziran'da üniversite sınavları var. Demek ki bu tatil paketi 1 Temmuz için geçerli olacak. Çünkü hem lise hem üniversite sınavları haziran sonunda yapılacak. Yerli turizm için 1 Temmuz'u baz almış olsak, 15 Ağustos'ta bu kez özel okulların telafi eğitimi başlıyor ve 1 Temmuz- 15 Ağustos arası sadece 45 gün içeriyor. 31 Ağustos'taki zorunlu süreçle de 2 ayı kapsıyor. Bu çok kısa ve tatil paketini de havada bırakıyor. Dolayısıyla tarihleri tekrar devletimizin gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi.Covid-19 sürecinde de bulaşma riskinden biraz daha uzak tutmak için 15 ve 31 Ağustos tarihlerinin muhakkak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahar, şunları söyledi:

"Turizm sektörü, sanayi sektörü de dahil 56'ya yakın sektörden tedarik sağlıyor. Korona sürecinde turizmin durması nedeniyle bizim işletmelerimizde büyük sıkıntı yaşıyor. Hem turizmcilerimiz hem de tedarik yapan tüm sektörler adına biz okulların 2 Kasım Pazartesi günü açılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hem ekonomimiz hem sosyal hayat hem de bulaşma riskinin önlenmesi ve daha kaliteli bir eğitim açısından bunun çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Tatil kredi destek paketinden yararlanılması için bu sürenin 45 gün- 2 ay değil eylül ve ekim ayları dahil edilerek 4 aya uzatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca mevsimsel şartlarda da bir kayma var zaten ve bunun okullar açısından da değerlendirilmesi çok iyi olur."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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