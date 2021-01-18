Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri...

18.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:58:40. #1.14#
title