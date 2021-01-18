Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri...
18.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar