Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.