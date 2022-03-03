Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu

D-Smart'ın sevilen programı Bol'ca Futbol Özel bölümünde sanatçı Mustafa Keser'i ağırladı. Beşiktaşlı olan Mustafa Keser, çok sevdiği futbol ve sanat hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DAYIMDAN DOLAYI BEŞİKTAŞLI OLDUM"

Demirören Haber Ajansı - Spor