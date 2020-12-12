Sanal tombala oynayan şahıslara baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sanal tombala oynayan şahıslara baskın

12.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:55

Sanal tombala oynayan şahıslara baskın Ümraniye'de 'sanal tombala' oynanan bir iş yerine baskın yapıldı.

Sanal tombala oynayan şahıslara baskın

İSTANBUL - Ümraniye'de 'sanal tombala' oynanan bir iş yerine baskın yapıldı. 11 şüpheli şahsa toplamda 48 bin 455 lira idari para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri mühürlendi. Baskın anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Sanal Tombala" ve "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" ihbarları üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 11 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bulunan bir adrese yaptıkları baskında sanal tombala oynadığı tespit edilen 11 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 10 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kumar makinesi, kumar makinesi içinde bulunan 55 lira para muhafaza altına alındı.

11 kişiye 48 bin lira para cezası

Konu ile ilgili adreste bulunan 11 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve "Kumar Oynamak" konularından toplam 48 bin 455 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sorumlusu Aykut D. isimli şahıs hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Sanal tombala oynayan şahıslara baskın
Sanal tombala oynayan şahıslara baskın
Sanal tombala oynayan şahıslara baskın
Sanal tombala oynayan şahıslara baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası
Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası
Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını
Son dakika... Kaçak cep telefonu satan şahsa polis baskını
Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü
Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birkan Sokullu Sermiyan Midyat
Spor Neymar Falcao Burak Yılmaz Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanal tombala oynayan şahıslara baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:10:35. #1.14#
title