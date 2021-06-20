Samsunspor teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getirdi
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Samsunspor teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getirdi

Samsunspor teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktör konusunda Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktör konusunda Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig hayalini averaj ile kaybeden Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir teknik direktör arayışında olan kırmızı-beyazlılar, daha önce birçok kez TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Samsunspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz 2021-2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Altıparmak'ın çalıştıracağı 18. takım Samsunspor oldu

Mehmet Altıparmak 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Kartal, Tarsus İdman Yurdu, 1922 Konyaspor, Altay, Yeni Malatya, Kartal, Alanyaspor, Denizlispor, Manisaspor, Gümüşhanespor, Elazığspor, B.B. Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği olmak üzere toplam 17 takım çalıştırmıştı. Samsunspor, Altıparmak'ın çalıştıracağı 18. takım oldu.

(Erdi Demür/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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