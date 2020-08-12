Samsung'un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsung'un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi

Samsung Electronics'in geçen hafta Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Tab S7 ve S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Z Fold2 ürünlerini tanıttığı ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliği dünya çapında 56 milyon kişi tarafından izlendi.

Samsung'un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi
12.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:44

Samsung Electronics'in geçen hafta Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Tab S7 ve S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Z Fold2 ürünlerini tanıttığı ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliği dünya çapında 56 milyon kişi tarafından izlendi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğine olan ilgi, dünya genelinde izlenme rakamlarına da yansıdı.

Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung'un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da izleyici ile buluştu ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

Etkinlikte, tüketicilerin hızla değişen bir dünyada ilerlemesine katkıda bulunan ve Galaxy sistemine mükemmel bir şekilde entegre olan beş cihaz tanıtılmıştı. Bunlar; Note serisinin en güçlü yeni üyeleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3; mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş zarif tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.

Galaxy Buds Live Hediyesi veya 1.000TL hediye çeki fırsatıyla

Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ise doğrudan satışa sunuluyor.

KDV dahil satış fiyatı Galaxy Note20 Ultra için 12,999 TL, Galaxy Note20 için 9,299 TL olarak belirlendi. Ayrıca Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, tercihlerine göre kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin sahibi olacak ya da bunun yerine dilerlerse kendilerine 1,000 TL hediye çeki verilecek. Galaxy Note20 Ultra ürünlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra Galaxy Note20 ürünlerinin ise 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesi planlanıyor.

Galaxy Tab S7 için ise ön siparişe özel fiyat KDV dahil 5,499 TL; Galaxy Tab S7+ için de 6,999 TL olarak belirlendi. Ayrıca ön sipariş veren tüketicilere Türkçe klavyeli kılıf da hediye edilecek. Ürünlerin 17 Ağustos itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor.

Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ise Samsung Online Mağaza üzerinden KDV dahil 1,299 TL fiyatla doğrudan satışa sunuldu. Gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3'ün KDV dahil satış fiyatları ise Galaxy Watch3 41mm için 2,099 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2,299 TL oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler 3. Sayfa
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda "temkinli"
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ateş Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Samsung'un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 10:49:11. #1.15#
title