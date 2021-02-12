Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye'de satışta

Samsung Electronics'in en son amiral gemisi Galaxy S21 serisinin üyeleri; Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 5G, Samsung mağazalarında ve Samsung Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.

Samsung Electronics'in en son amiral gemisi Galaxy S21 serisinin üyeleri; Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 5G, Samsung mağazalarında ve Samsung Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcılar, 12-28 Şubat'ta Samsung bayilerinden veya Online Mağaza'dan "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi olarak öne çıkıyor. Bu ekran aynı zamanda Samsung'un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısını oluşturuyor. Galaxy S21 Ultra'yı kullanırken artık 120Hz'lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapmak gerekmiyor, her ikisine de aynı anda sahip olunabiliyor.

Samsung, Galaxy S Serisi cihazlar için bir ilki gerçekleştirerek çok sevilen S Pen deneyimini de Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra'ya getirdi. Böylece amiral gemisi akıllı telefon deneyiminde yaratıcı ifade biçimi ve üretkenlikte yeni bir seviyeye de geçiliyor. Çizim yapmaktan not almaya, fotoğraf düzenlemekten belge imzalamaya kadar uzanan bir dizi özelliğiyle S Pen'in gücünü Galaxy S21 Ultra'nın gücüyle birleştirmek mümkün oluyor. Üstelik mevcut cihazda kullanılan bir S Pen varsa yeni bir tane almak gerekmiyor. Çünkü Galaxy Note ya da Galaxy Tab cihazlarda kullanılan S Pen, Galaxy S21 Ultra'da da kullanılabiliyor ya da uyumlu kılıfıyla birlikte ayrıca satın alınabiliyor.

Üstün kamera teknolojileri

Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla sunulurken; Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Galaxy S21 serisinde yer alan geliştirilmiş 8K videodan fotoğraf özelliği, 8K videolardan berrak kareler yakalamayı sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her basıldığında, hem hareketin kendisini hem de hareketli kareleri yakalamak mümkün oluyor.

60 fps Süper Dengeli video özelliği sayesinde hareket halinde de çekilen görüntüler temiz görünüyor. Yeni Yönetmen Bakışı özelliği, çekimi önceden görmeye, geçişler yapmaya ve en iyi kareleri seçmeye imkan sağlıyor.

Vlogger Kadrajı'yla gerçek zamanlı tepkileri yakalamak için ön ve arka kamerayla aynı anda video çekilebiliyor. Canlı Küçük Resimler özelliğiyle ise ön izleme yaparak açı değiştirilebiliyor, yakın plan veya geniş çekim arasında geçişler gerçekleştirilebiliyor. Yapay zekanın gücüyle Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliği, tek dokunuşla çeşitli fotoğraf ve video formatlarını çekebilmeyi de sağlıyor. Profesyonel tarzı yansıtan Highlight Video ve Dinamik Ağır Çekim gibi yeni video ayarlarıyla daha da geliştirilen bu özellik sayesinde, aksiyona odaklanırken çarpıcı kareler ve öne çıkan akışlar yakalanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık