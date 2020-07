Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kanlı Canlı Görüntülendi Samsung'un uzun zamandır beklenen ve merak edilen modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ilk kez canlı bir şekilde görüntülendi.

Samsung'un uzun zamandır beklenen ve merak edilen modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ilk kez canlı bir şekilde görüntülendi. Note 20 Ultra'nın gayet şık bir tasarım ile geleceğini biliyorduk. Ancak canlı fotoğraflara göz attığımızda, çok daha şık bir cihaz olduğunu görebiliyoruz. İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın son hali.

Twitter'da Jimmyispromo adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, siyah renkli bir Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor. Aslında cihazın mat renk seçenekleri bulunacağı biliniyordu. Ancak parlak siyah ile çok şık bir görünüme sahip olan Galaxy Note 20 Ultra, tema olarak bildiğimiz Samsung modellerinden pek farklı görünmüyor.

Samsung Galaxy Note 20 Tasarımı Netlik Kazandı

Arka kısımda yer alan üçlü kamera grubu, kendini belli ediyor. Üçüncü kamerada bir gariplik var gibi dursa da, o bir periskop zoom kamerası. S20 modelinden alışkın olduğumuz zoom teknolojisi bu cihazda da kullanılmış gibi gözüküyor. Cihazda aynı zamanda Note modellerinin vazgeçilmezi S Pen yer alıyor.

It's Here. It's Beautiful.#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/gwfUlrQksM

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 6, 2020

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Galaxy Note 20 Ultra'nın gayet şık bir tasarıma sahip olduğu canlı görsellerde daha da belli oldu. 21 Ağustos'ta satışa sunulması beklenen Note 20 Ultra, 1300 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım cihaz nasıl bir tepki alacak.

Kaynak: Tamindir