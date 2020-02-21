Samsung, Galaxy kullanıcılarına yolladığı gizemli '1' mesajı için özür diledi: Hatayla oldu

21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:22

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdiği mesaj için özür diledi.



Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer 'Cihazımı Bul uygulamasından '1' yazan bir bildirim aldıysanız, bu şirket içinde yapılan bir test aşamasında hatayla oldu ve cihazınıza herhangi bir etkisi bulunmuyor. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İleride benzer hataların tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi. Euronews.com'da Görüntüle