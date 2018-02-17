Samsun Valisi Kaymak'ın Ziyaretleri

Samsun Valisi Osman Kaymak, Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİD) üyeleri ile bir araya geldi.

Bayraktepe'de mobilyacılarla buluşan Vali Kaymak, fırsat buldukça sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisi olduğunu belirten Kaymak, "Samsun her alanda diğer illere önderlik yapacak konumdadır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sizler kendinizi bir mala ulaşmada, malı üretmede, yeni eleman çalıştırmada, ürettiği malı pazarlama konusunda diğer illerden daha avantajlı görmelisiniz. Onun için değişik projeler yapmalısınız." dedi.

Türkiye genelinde marka mobilya firmaları çıktıktan sonra Türkiye'de mobilya işi yapan zanaatkar mobilyacıların zor durumda kaldığını belirten Kaymak, bu nedenle yapılan her işte teknolojik ve devletin sağladığı imkanları kullanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Samsun'da mobilya imalatı yapanların bir araya gelerek üretim ve pazarlama ağını geliştirmesinin önemli olduğunu anlatan Kaymak, şunları söyledi:

" Tekkeköy ilçemizde yeni lojistik merkezi yakında hizmete girecek. Bu merkez sizler için de çok avantajlıdır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Samsun'da herkesin işini rekabet ortamında yapması gerekiyor. Aynı zamanda kanaatkar olmamız lazım. Bizler ahi evran kültüründen gelen esnaflarız. Birbirimizin işçisini ustasını çalarak, onun yaptığı modeli çalarak yapmak hak değil, bir yerlere gelmek içinde bileğinin gücüyle çalışmamız lazım. O anlamda da o konulara duyarlı olarak işimizi yapalım. Onun için güzel Samsun, kalkınan Samsun demeliyiz. Samsun kalkındıkça ülkemiz kalkınacaktır."

Vali Kaymak, daha sonra Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nce gerçekleştirilen "Uluslararası Pazarlama ve Satış Teknikleri" eğitimine katılan dernek üyelerine de belgelerini verdi.