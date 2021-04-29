Samsun Ticaret Borsası
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22-23,25 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22-23,25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)2,002,10
HUBUBAT MAMÜLLERİ

Buğday Kepeği (dökme)1,621,62
Razmol (dökme)1,831,83
Mısır unu2,932,93
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık (levant)22,0023,25
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek Sütü1,502,65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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