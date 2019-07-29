SAMSUN Kadınlar, şiddete karşı 'Muay Thai' öğreniyor

Kadınlar, şiddete karşı 'Muay Thai' öğreniyor

Samsun'da düzenlenen dövüş sporları 'Kick Boks' ve 'Muay Thai' kurslarına çocukların yanı sıra ev hanımları ve genç kızlar da yoğun ilgi gösteriyor. Kilo vermek ve olası şiddet olaylarına karşı kendilerini savunma amaçlı antrenmanlara çıkıp 'Kick Boks' ve 'Muay Thai' öğrenmeye çalışan kadınlar, hemcinslerinin de bu sporu yapmalarını tavsiye ediyor.

Kentte, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda, Atakum İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dövüş sporları 'Kick Boks' ve 'Muay Thai' kursları düzenleniyor. Kurslara çocuk ve gençlerin yanı sıra ev hanımları ile üniversitede öğrenim gören genç kızlar da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle genç kız ve kadınlar, olası şiddet olaylarına karşı kendilerini korumak ve fazla kilolarından kurtulabilmek amacıyla bu sporu öğrenmeye çalışıyor. Kurslara 15'i kadın 40 kursiyer katılıyor.

'KADINLARIN İLGİSİ ARTTI'

'Kick Boks' ve 'Muay Thai' Antrenörü Fahri Kılıçaslan, haftanın dört günü 2'şer saat düzenlenen antrenmanlara yoğun katılım sağlandığını söyleyerek, Yediden yetmişe her yaş gurubundan kursiyerimiz mevcut. Çocuklarımız, genç kızlarımız, ev hanımı ablalarımız bu sporu öğrenmek için çaba harcıyor. Bu bir dövüş sporu son dönemde özellikle genç kız ve kadınların bu tür savunma sporlarına taleplerinin arttığını görüyoruz. Bayanlar hem kilo vermek hem de kendilerini muhafaza etmek için bu sporu seçiyorlar. Bir dal kadar ince bir ağaç kadar sert bir spor bu. Özellikle ev hanımı ve öğrenci bayanlar da kursa geliyorlar. Dışarıda kadına şiddet olaylarına karşı bu sporu tercih ettiklerini söylüyorlar. 'Kick Boks' ünlülerin sporu olarak da kadınlar tarafından görülüyor. Son dönemde kadınların bu spora ilgisinin arttığını söyleyebilirim dedi.

'SAVUNMA AMAÇLI'

Dövüş sporuna merak salan 2 çocuk annesi olan Rabia Coşar (33), 3 aydır kursa geldiğini belirterek, Dövüş sporlarına merakım vardı. Çocuklarım bu kursa geliyordu. Bende onları bir gün izledim ve bende bu sporu öğrenmeye karar verdim. Yaşadığımız yerde de kapkaççılık olsun kadına şiddet olsun, yaşandığı için bir şekilde kendimizi savunmaya ihtiyacımız vardı. Onun için buradayım. Çok keyifli bir spor. Deşarj olmuş bir şekilde kendimize olan güvenimiz kat kat artarak antrenmanlardan çıkıyoruz. Tüm bayanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Bu spor savunma amaçlı bir spor. Olası bir darbede kendimizi savunabilmeyi öğreniyoruz diye konuştu.

'KENDİME OLAN ÖZGÜVENİM ARTTI'

Ev hanımı 3 çocuk annesi Elif Akbal (35) da, kadına şiddet arttığı için eşinin tavsiyesi ile bu spora başladığını anlatarak Sert bir spor ama çok zor değil. Ben çok sevdim bu sporu. Haftada 3 gün antrenmana geliyorum. 3 aylık süre içinde kendime olan özgüvenim çok arttı. Bana pozitif enerji kattı. Haberlerde kadına şiddet olayları izliyoruz bunlar beni etkiledi bende savunma sporu olarak bu sporu seçtim ifadesinde bulundu.

'YORUCU AMA KEYİFLİ'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş hakimliği Fakültesi öğrencisi Nurdan Erdoğan ise, artrenmanların hem zevkli hem de yorucu geçtiğini dile getirdi. Erdoğan Arkadaşımın yönlendirmesiyle bu spora başladım. İlk antrenmanı izlediğimde çekinmiştim ancak sonra öğrenmeye başlayınca çok keyifli bir spor olduğunu gördüm. Bir buçuk senedir bu sporu yapıyorum. Çok mutluyum. İyiki bu sporu öğrenmişim diyerek hemcinslerine bu sporu yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: DHA