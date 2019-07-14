SAMSUN Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor

Gölalan Şelalelerinin turizme kazandırılması isteniyor

Samsun'un Canik ilçesinde ziyaretçilerini büyüleyen Gölalan Şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.

Canik ilçesindeki Gölalan Şelaleleri, doğal güzelliği ile görenleri büyülüyor. İlçe merkezinden yaklaşık 30 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelaleler, doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi imkanları da sunuyor. Şelaleler kadar çevresinde yer alan orman ve bitki örtüsü de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Son dönemde ziyaretçi sayısı artan Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılmayı bekliyor.

Samsun'da birçok şelalelerin, piknik alanlarının ve yayların bulunduğunu dile getiren Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 'Bu alanların başında da Gölalan Şelaleleri bulunuyor. 12 adet şelaleden oluşan ve yazın dahi sürekli akan ve yemyeşil suyu ile çok fazla ilgi çeken ve sosyal medya da çok fazla fotoğrafları dolaşan bir turizm alanımız. Ancak şuan itibari ile hem yönlendirme levhaları açısından, hem de yürüyüş yolları ve piknik alanları açısından ne yazık ki tam yeterli konumda değil. Artık iklim değişiklikleri ile birlikte havaların daha fazla ısınması ile serin yerlere gitmek isteyenlerin sayısının artması ile bu alanlara da ilgi artmış durumda. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Samsun hem yeşiliyle hem de şelaleleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bizim isteğimiz şelale takımlarının bulunduğu bu alanın hızlı bir şekilde turizme kazandırılması ve gelen ziyaretçilerin hizmetine sunabilmektirö dedi.

Kaynak: DHA