Samsun'dan kısa kısa Havza Eğitim-Bir-Sen yönetimi tayini çıkan ve ilçeden ayrılacak olan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Havza Eğitim-Bir-Sen yönetimi tayini çıkan ve ilçeden ayrılacak olan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

Havza Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Temsilcisi Numan Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri özel bir tesiste düzenlenen yemek programında, öğretmenlere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

İlçeden ayrılacak olan öğretmenler adına konuşan öğretmen Abdurrahim Toprak ise Kurt ve ekibine nazik davetlerinden ötürü teşekkür etti.

Ladik

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yapımında sona yaklaşılan düğün salonununda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, düğün salonu çalışmaları hakkında Kaymakam Sezik'e bilgi verdi.

Kaymakam Sezik, "Düğün salonu gibi sosyal tesisler bir kentin olmazsa olmazlarındandır. İlçemizde eksikliği hissedilen düğün salonu hizmete girdiğinde bu eksiklik giderilmiş olacak. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA