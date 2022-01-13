Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı - Haberler
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Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı

Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Afganlar, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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