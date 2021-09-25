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Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yanan bir araçta erkek cesedi bulundu.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yanan bir araçta erkek cesedi bulundu.

Tepealtı Mahallesi'nde bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerine gitti.

Yangının söndürülmesinin ardından araçta yapılan incelemede, yanmış bir erkek cesedi bulunduğu fark edildi.

Yanan cesedin amatör futbolcu B.G. olduğu belirlendi.

Ceset, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

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