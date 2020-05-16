Samsun'da tüfekle ateş açan baba, oğlunu yaraladı
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Samsun'da tüfekle ateş açan baba, oğlunu yaraladı

Samsun'da tüfekle ateş açan bir kişi oğlunu bacaklarından yaraladı.

Samsun'da tüfekle ateş açan baba, oğlunu yaraladı
16.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:05

Samsun'da tüfekle ateş açan bir kişi oğlunu bacaklarından yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer oğlu ile evlerinde tartışan baba B.G. pompalı tüfekle ateş açınca kapının diğer yanında bulunan U.G. tüfekten çıkan saçmsların her iki bacağına gelmesi sonu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.G. tedavi altına alındı. Baba B.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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